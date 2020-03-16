全球第二大高科技通路集團聯強國際(2347)公布2019年財報，每股稅後盈餘4.09元；董事會決議配發2.6元股息，以近日收盤價計算，殖利率高達7.7%。總裁杜書伍指出，聯強日後將採取「積極穩健配息」政策，並且對今年展望仍相對樂觀。

聯強2019年營收3,400億元；營業利益59.8億元，年增10%；稅前淨利88.9億元，成長11%；稅後淨利68.2億元，增加3%，但若排除2018年處分美國新聚思股票約7.3億元的一次性收益，則大幅成長16%。全年每股稅後盈餘4.09元。

聯強表示，2019年聯強加大力度推動精實計劃，雖然造成營收衰退11%，但獲利呈現成長：全年毛利率增加0.55個百分點至4.33%，加上海外合資事業獲利貢獻成長18%，聯強去年稅前淨利增長11%，稅後淨利創下歷年次高記錄達68.2億元，每股稅後盈餘4.09元。

聯強公司規模持續擴大，成立31年來從未出現虧損。至今海外營收已佔八成以上，2019年在推動「精實」策略奏效下，獲利逆增。

針對股息發放政策，聯強國際總裁杜書伍指出，聯強創立31年來，每年都是獲利，即使在最艱苦的環境，至少都有每股2元的稅後淨利。在過去年度偶有為提升公司財務結構，保留較多獲利的做法；但未來決定採取「籌資」與「股息」分離政策，公司若因業務成長、併購而有增加資金需求，將獨立尋求籌資方式，而不影響股息發放。因此，未來聯強將採取「積極穩定配息」政策。

針對新冠肺炎疫情，杜書伍認為對全球經濟成長必然會造成影響，但是對IT產業的影響相對是輕微的，尤其IT產品供應鏈的上中下游，已形成非常敏捷扣連的狀況，即便交通運輸中斷或人員無法復工因素，導致供應鏈某些環節暫時「斷鏈」，但是恢復的速度會非常快，只要影響時間在兩個月內，既有之庫存都有餘裕支應市場需求。而且IT產品是剛性需求產品，在數位轉型與物聯網等新應用新需求下，雖然各類產品有不同的興衰，但整體產值應該還是樂觀的。

聯強的業務分散在全球38個國家與地區，銷售的產品亦非常多元；即使少數產品、品牌或國家受到疫情影響較大，但在聯強的佔比都不大。杜書伍判斷，疫情對聯強營運的影響應屬於短期的亂流，對聯強在2020年的營運展望仍抱持相對樂觀。

(時報資訊)