新冠肺炎疫情讓各國淪陷，世界衛生組織（WHO）11日正式宣布，新冠肺炎進入「全球大流行」，其中目前以歐洲的疫情最為嚴重，確診病例逼近5萬人。對此，伊斯蘭國（ISIS）近日發布公告，要求健康的「聖戰士」不要前往歐洲，至於已經染病的則應留在當地。
據《星期日泰晤士報》（The SundayTimes）報導，該組織在最新一期的線上刊物《al-Naba》公告一系列的「伊斯蘭教法令」，要求聖戰士們不要前往歐洲，裡頭提到，健康的人不應該前往流行病地區，至於已經染病的患者也不要離開當地；報導指出，目前確診人數逼近5萬的歐洲是全球大流行的中心點，義大利、西班牙以及法國目前都已禁止公眾聚會。
除此之外，法令也呼籲聖戰士們，應該要勤洗手，而且打噴嚏和打哈欠時需要摀住嘴巴，組織更稱新冠肺炎是「上帝給人們發出的折磨」。
據美國霍普金斯大學研究報告指出，伊斯蘭國滅亡後，聖戰士們多半聚集在伊拉克，而目前該地已有124人確診、9人死亡。
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(中時電子報)
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