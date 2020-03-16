受到新冠肺炎影響，許多事業單位大受打擊，據勞動部統計指出，截至3月中共有109家事業單位、3835人被放無薪假（減班休息），其中以包括住宿、餐旅、觀光業的「其他」達88家、2060人最多。

據統計指出，本期共有109事業單位、3835人被放無薪假，包括金屬機電工業14家、1491人，資訊電子工業4家、120人，化學工業1家、18人，民生工業2家、146人，而包括住宿、餐旅、批發零售、及觀光業的「其他」則有88家、2060人。

勞動部官員表示，其他中以住宿業、餐旅業人數最多，此次因為包括2家住宿業實施上百人減班休息、2家金屬機電工業實施人數上百人，導致本期人數較多。

勞動部也擬於3月下旬推動「安心就業計畫」，預計補貼投保薪資差額半數，最高補助1萬1千元；目前也有「充電再出發」訓練計畫，勞工參訓就可以領取每小時158元訓練津貼、每個月最高120小時，最高約可領取1萬9000元。

(中時 )