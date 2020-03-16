台北1名俞姓女子與已婚人夫發生婚外情，2人6來累計發生151次性關係，元配知情後，還向對方嗆聲「我是人他女人」，鬧上法院時，人夫卻不知道俞女臀部有3個胎記，也提不出衛生紙、通聯紀錄或照片證物，因無法證明俞女與人夫「相姦」、「通姦」，台北地院最後判決俞女無罪。

俞女2019年1月間打電話給元配嗆「我是他的女人」，還稱其夫都會送她禮物「妳叫他當場跟我對質就知道」，氣得元配提告妨害家庭，人夫也因不滿俞女行為，想結束這段不倫關係。

開庭時，法官問人夫是否知道俞女身上的特徵？人夫說：「不清楚」，但法醫當庭卻拍到俞女的左臀、左臀上方、右臀上方，都有明顯的褐色胎記。

法官認為，人夫與俞女發生至少151性關係，卻不知道俞女的身上特徵，缺乏「通姦」具體陳述，也無法認定有「相姦」，雖然俞女在3方對質時有說「我很抱歉」，但僅能證明2 人男關係曖昧，加上沒有衛生紙片、通聯等其他證物，因此判俞女無罪，可上訴。

(中時電子報)