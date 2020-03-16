有新冠病例 超過3800郵輪客沒檢測佛州全下船 11:152020/03/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 能容納5,700人的地中海郵輪公司「傳奇」號郵輪。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管先前有乘客傳出新冠肺炎檢測呈陽性，但地中海郵輪公司「傳奇」號（MSC Meraviglia）上有超過3,800人15日仍在毫未接受檢測的情況下，在佛州邁阿密下船。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #郵輪 #邁阿密 #佛羅里達州 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 陸官方已批准16個新冠肺炎檢測試劑 20:112020/03/12 兩岸 四川造為歐洲防疫提供幫助 04:092020/03/13 焦點新聞 藥局發口罩每日補貼800元 免課所得稅 04:102020/03/13 金融．稅務 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 疫情干擾 美郵輪公司被迫停航 22:512020/03/13 財經 公主郵輪 全球停航兩個月 04:092020/03/14 全球財經 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 國際熱門新聞 驚！伊朗1000萬人受檢 竟21萬人有症狀 - 國際 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 義大利一日368死 死亡率超過7％ - 國際 最慘新冠疫情預估：2億美國人感染 170萬人病死 - 國際 明智之舉？口罩女商場「攤地昏厥」沒人救 路人舉「槍」靠近 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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