儘管先前有乘客傳出新冠肺炎檢測呈陽性，但地中海郵輪公司「傳奇」號（MSC Meraviglia）上有超過3,800人15日仍在毫未接受檢測的情況下，在佛州邁阿密下船。

(中時電子報)

#武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #郵輪 #邁阿密 #佛羅里達州 #新冠肺炎