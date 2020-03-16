為減輕離島考生長途至本島參與大學個人申請及四技二專甄選入學第二階段各校面試，教育部今天表示，今年試辦大學跨校視訊甄試服務，協助澎湖、金門及馬祖地區符合資格考生於各區域視訊服務中心與本島大專校院進行視訊面試，估計可嘉惠今年離島考生約1290人。

教育部今年請國立澎湖科技大學、國立金門大學及國立臺灣海洋大學（馬祖分校）等3所離島大學設置區域視訊服務中心，試辦大學跨校視訊甄試服務，協助澎湖、金門及馬祖地區考生參加大學個人申請及四技二專甄選入學第二階段各校面試。

教育部表示，就讀澎湖、金門及馬祖等離島地區高中職的應屆及非應屆畢業生，或於該地區參加今年學測或四技二專統一入學測驗者，於通過大學個人申請或四技二專甄選入學第一階段篩選後，得向第二階段指定項目甄試採視訊面試之志願校系、科（組）學位學程選擇採視訊面試方式辦理，並依指定視訊面試時間應考。

今年試辦視訊面試服務之校系、科（組）學位學程及重要招生訊息，將於今年4月在大學招生委員會聯合會及技專校院招生委員會聯合會相關網頁公告。

教育部指出，透過本試辦計畫，將可照顧離島地區考生，避免因長途應試而舟車勞頓，更可協助弱勢家庭子女考生，避免因無法籌措車資及旅費而放棄進入本島大專校院第二階段甄試，以完善高中職畢業考生就學協助機制。

(中時 )