陸股匯偏弱 離岸人民幣再破7 11:332020/03/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）緊急宣布降息四碼，將聯邦利率降至0％～0.25％的超低水準，影響全球股匯出現避險情緒，大幅走弱。人民幣兌美元離岸價再度貶破「7」整數價位，截至16日上午11點，離岸價報7.0084元，上揚141個基點，漲幅0.2％。 人民幣兌美元在岸價報6.9973元，較上個交易日收盤價6.9926元下跌47個基點，跌幅0.06％。 人民幣兌美元中間價16日報7.0018元，較上個交易日（13日）7.0033元上漲15個基點，單日漲幅0.02％，終止四連跌。 (工商 ) #上揚 #全球 #基點 #人民幣兌 #離岸價 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情拖累 全球經濟復甦蒙塵 04:102020/03/12 全球財經 人民幣中間價貶值29基點 11:112020/03/12 財經 在岸人民幣兌美元貶值341基點 16:472020/03/12 財經 楊金龍談貨幣政策三指標 央行降息 進入倒數計時 04:092020/03/13 財經要聞 避險心急 人民幣在岸、離岸雙貶破7 04:102020/03/13 全球財經 人民幣中間價大幅調降 跌破7 10:222020/03/13 財經 小心，今日美國明日台灣 04:102020/03/14 時論廣場 若復工不順 全球藥品供應恐中斷 04:092020/03/15 焦點新聞 央行擬擴大降息 料破歷史低點 04:102020/03/16 財經焦點 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 Fed降息4碼＋QE 任澤平：飲鴆止渴、自廢武功 - 財經 - 旺報 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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