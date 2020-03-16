美國聯準會（Fed）緊急宣布降息四碼，將聯邦利率降至0％～0.25％的超低水準，影響全球股匯出現避險情緒，大幅走弱。人民幣兌美元離岸價再度貶破「7」整數價位，截至16日上午11點，離岸價報7.0084元，上揚141個基點，漲幅0.2％。

人民幣兌美元在岸價報6.9973元，較上個交易日收盤價6.9926元下跌47個基點，跌幅0.06％。

人民幣兌美元中間價16日報7.0018元，較上個交易日（13日）7.0033元上漲15個基點，單日漲幅0.02％，終止四連跌。

(工商 )

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