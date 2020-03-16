台北市士林區今（16日）凌晨3時許，一名67歲蕭姓男子正與朋友釣完魚騎車返家，途中經過基河路左轉出來承德路時，被一名29歲馬姓男子當時開著一部白色轎車，疑似闖紅燈直接攔腰撞上，蕭姓男子當場被噴飛，機車更是飛到距離事發地點近100公尺，臉部鮮血直流，當場失去生命跡象。警消人員獲報到場立即將傷者送醫，最後仍宣告不治。目前警方已對肇事駕駛排除酒駕，將進一步釐清事故原因及肇事過程。

據《ETtoday》報導，蕭男與友人在凌晨釣完魚，兩人分別騎2部機車返家，在基河路左轉接承德路五段時，遭到馬男開著白色轎車高速撞擊，蕭男釣具散落一地，而肇事駕駛車輛因撞擊力道強大，連保險桿也掉落。

傷者友人表示，當時和蕭男釣完魚一同返家，在事發路口號誌轉為綠燈時還多等幾秒才起步，不料蕭男才剛左轉，就遭到轎車撞上，速度很快，完全沒有煞車的跡象，直批肇事男子開車行徑太離譜。

警消到場後，蕭男頭部嚴重受傷倒在血泊中，雖立刻實行CPR並送往新光醫院搶救，仍回天乏術。警方及鑑識人員到場採證，經酒測已將馬男排除酒駕，確切事故主因及肇事責任還等待警方後續釐清。

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(中時電子報)