台南市議員呂維胤（中）、南寧高中校長蘇宗立（左）及南寧高中家長會長林鶴翎（右）公開呼籲33年前的值日生，返回母校完成「擦黑板」的最後任務。（洪榮志攝）

「蔡雲萍、蔡茹芬，我們想見你！」台南市南區南寧高中日前拆除舊校舍時，意外發現被新黑板覆蓋的舊黑板上，居然還留有33年前國中部值日生的名字。由於當時的畢業紀念冊不知存放在那裡，加上月底即將全面拆除，校方公開呼籲2名值日生返回母校，完成「擦黑板」的最後任務。

市議員呂維胤、南寧高中校長蘇宗立及南寧高中家長會長林鶴翎16日共同舉行記者會表示，南寧高中創立於1960年，當時只是南寧國中；2003年才成立高中部，並改名為南寧高中，成為市立完全中學，學生均來自附近的南區灣裡、喜樹、鯤鯓一帶。

由於該校目前仍有多棟超過50年的舊校舍，在歷經0206大地震後受損，經評估耐震係數已達拆除重建標準，於今年3月中旬陸續拆除重建。日前進行拆除作業時，發現被新黑板覆蓋的舊黑板上，居然還清楚留有民國76年9月26日當天值日生的名字「蔡雲萍、蔡茹芬」等字跡，興起尋人的念頭。

校方指出，經推估，這2位值日生大約1972至1974年生，家住台南市南區，希望當事人或知悉他們下落的同學、學長姐、校友，直接聯絡或提供線索，請他們返回母校完成「擦黑板」的最後任務，否則月底該大樓便將全面拆除。

(中時 )