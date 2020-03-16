農委會主委陳吉仲今（16）日到立法院經濟委員會舉行業務報告，針對新冠肺炎疫情影響，民眾減少至餐廳、菜市場等地消費，影響葉菜價格，甚至一度跌至20元以下，表示如果價格低迷到某一水準時，會請農民調整生產狀況，包括休耕一個月等，減少市場的供給維持蔬菜一定的價格水準。

(中時 )