農委會主委陳吉仲 赴立院舉行業務報告 11:302020/03/16 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會主委陳吉仲到立院舉行業務報告。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會主委陳吉仲今（16）日到立法院經濟委員會舉行業務報告，針對新冠肺炎疫情影響，民眾減少至餐廳、菜市場等地消費，影響葉菜價格，甚至一度跌至20元以下，表示如果價格低迷到某一水準時，會請農民調整生產狀況，包括休耕一個月等，減少市場的供給維持蔬菜一定的價格水準。 (中時 ) #農委會 #主委 #陳吉仲 #菜價 #業務 #報告 #新冠肺炎 #疫情 #新型冠狀病毒 #武漢肺炎 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 以牙還牙 陸發布美國侵犯人權報告 16:552020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 政治熱門新聞 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 高雄「這區域」連署第一名 在地人嘆罷韓沒良心！ - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 口罩2.0真相？洛杉基曝：跟唐鳳幾乎完全沒關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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