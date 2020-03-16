新冠肺炎疫情衝擊經濟逐漸發酵，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，從3月以來，全球股市動盪激烈，美股動輒1、2千點的漲跌點，台股在萬點震盪，但有很多公司股價都已經趴在地上，「大變化的年代，誰能倖存？」

謝金河表示，這波領先大盤走跌的公司，很有可能預告未來營運頹勢，這當中不乏知名的重量級企業，例如郭董旗下子公司有投資的康聯生醫，已經在不知不覺中從332元跌至49元，股價跌幅達85%；曾經風光一時的浩鼎，也從775元跌到87.5元，中裕則是從349.5元跌至67.5元，很多生技股已經浮現災難。

謝金河指出，這次疫情擴散至全世界，歐美已經煞不住車，對全球經濟的傷害會逐漸加重，誰會在這一波大海嘯受到重傷害？到目前為止，航空業、郵輪旅遊、旅遊業、酒店、餐飲業，將是第一波受害者。

從已經公布的2月營收來看，專營陸客生意的寶得利，2月營收只有196.8萬元，比去年同期減少98.1%；去年上市的美容保養品企業羅麗芬，2月只有995.6萬元，比去年同期減少66.5%，股價也從232.5元跌至105.5元。餐飲的新天地，2月營收5369.3萬元，比去年同期減少61.3%，股價已從高點38.8元跌至8.82元；生產果汁的鮮活，從高峰的單月3.96億元，跌至如今的2061.5萬元，減幅達85.3%。

謝金河警告，2月只是開頭，往後看營收下跌的趨勢不會改變，這些對疫情沒有抵抗能力的產業跟企業，未來挑戰重重。此外，企業也要積極作為，以台玻為例，股價從歷史最高點188元跌到8.06元，台灣最大玻璃企業市值只剩243億，負債卻達442.42億元，這也是個警訊，問未來環境將是個嚴厲的大調整年代，企業將面對大風大浪，投資人必須用更高標準來檢視企業體質。

(中時電子報)