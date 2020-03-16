測試大廠京元電子（2449）2019年獲利創新高、每股盈餘（EPS）2.49元，董事會擬配息1.8元，殖息率達約5.92％，配合今年展望持續看佳，今（16）日不畏大盤開低重挫百點，股價逆勢開高穩揚逾3％，最高勁揚6.74％至32.45元，領漲封測族群。

京元電2019年合併營收創255.39億元新高，年增22.7％。毛利率27.47％、營益率15.84％，優於前年25.77％、13.07％。歸屬母公司稅後淨利亦創30.41億元新高，年增達69.41％，每股盈餘2.49元，優於前年1.47元、創近3年高點。

京元電2019年第四季合併營收創71.47億元新高，季增1.5％、年增25.97％。毛利率30.76％、營益率19.51％，低於第三季30.97％、19.78％，優於前年同期21.98％、8.88％。歸屬母公司稅後淨利10.11億元，季減3.24％、年增達1.39倍，創歷史次高，每股盈餘0.83元。

受惠5G、人工智慧（AI）、CMOS影像感測器（CIS）等晶片測試需求續強，京元電2020年2月自結合併營收22.23億元，僅月減2.75％、年增達38.07％，續創同期新高。累計1～2月合併營收45.1億元，年增達31.88％，亦續創同期新高。

法人預期，由於京元電春節平均稼動率仍達6成，受疫情影響較小，且目前稼動率已提升至70～75％，看好京元電首季營運淡季不淡，估較去年第四季高檔小減5～7％，可望改寫同期新高，第二季營運將重返成長軌道，營收、獲利續拚雙位數成長、再創新高。

(時報資訊)