經濟部最新統計指出，受惠國艦國造及離岸風電政策，去年我國船舶製造業產值成長25.2%，增幅為近11年來新高。

經濟部表示，船舶製造業是我國重要傳統產業之一，其產品包括貨櫃船、貨船、大小型機動遊艇、漁船、工作船及其他船舶等，工廠分布則以高雄市110家占59%最多，108年受惠於國艦國造及離岸風電政策，船舶製造業產值成長25.2%。

經濟部表示，我國船舶製造業產值於95年突破300億元，97年受惠於新興亞洲國家經濟成長與運輸需求擴增，產值攀升至491億元之歷史高峰；金融風暴後，每年大致維持在350億元上下，105年、106年則因航運市場景氣低迷，貨船需求下滑，連續2年負成長；107年因政府積極推動潛艦國造，加上遊艇外銷接單暢旺，年增率由負轉正，108年產值更回升至271億元，年增25.2%，增幅為97年以來新高。

若按產品觀察，貨櫃船及其他船舶產值占約7成，108年受惠國艦國造專案與風力發電工作船訂單挹注，產值達198億元，年增35.2%，為船舶業成長之主要貢獻來源；遊艇產值居次，由於近年廠商加強上下游供應鏈整合，並朝高附加價值與客製化產品發展，加上積極拓展外銷市場，108年產值64億元，為99年以來新高，年增9.4%。

(時報資訊)