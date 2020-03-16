國際原料價格持續下滑，鋼筋大廠豐興(2015)連續第二周開低盤，其中，廢鋼本周每公噸調降200元，鋼筋也跌每公噸200元。鋼筋連兩周共計跌500元。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼報價續跌3美元至每公噸237美元，美國貨櫃廢鋼報價下跌5美元至每公噸230美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸89.5美元上漲至每公噸91美元。

3月以來國際原料價格呈現修正，鋼筋大廠豐興上周轉開低盤。鋼價隨著原料價格波動，先前一度反彈；2月下半月隨著原料價格帶動鋼價反彈，但廢鋼原料漲勢走緩後，豐興3月首周鋼價全面開平，近兩周則持續隨著原料價格下調盤價。

本周豐興降廢鋼收購牌價200元，價格成為每公噸6400元；本周鋼筋跌200元，鋼筋每公噸牌價降至1.46萬元。型鋼每公噸牌價則維持2.04萬元。

展望今年，隨著台商回流及公共建設工程持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，仍可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績逐步加溫。

營運方面，春節後工作天數回復正常，加上鋼品出貨量增加及價格上漲，豐興2月營收24.83億元、年增49.98%，自結單月合併稅前盈餘為2.77億元，月增84.66%、年增123.38%。豐興前2月自結合併稅前盈餘4.27億元、年增9.76%，每股稅前盈餘約0.73元。3月鋼價轉跌，公司力拚本月營收持穩於2月。

(時報資訊)