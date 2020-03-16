五大產業代表於記者會中，要求市府能苦民所苦協助解決！（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團16日與5大產業代表召開記者會，黨團副書記長黃守達說，現在市府提岀紓困9箭全部射歪，特邀請商圈、遊覽車、餐廳、旅宿業等5大產業舉行記者會；建議市府應加緊腳步做好配套，才不會到市府依然一場空。市府強調，各局處正積極推動中，協助業者度過難關。

民進黨黨團今天召開記者會，邀請商圈、餐飲、旅宿、遊覽車、旅行社等產業代表，針對市府的「紓困九箭」提出問題與建議。民進黨團強調，地方的資源不比中央，但至少可以配合中央的紓困計畫；比起幾支箭，市府紓困應該要精準到位，廣納產業意見不能先射箭再畫靶。

市議員邱素貞表示，新冠肺炎衝擊台灣經濟，不論旅遊、住宿、餐廳、會展、商圈、夜市及傳統市場等服務業首當其衝，生意幾乎被打趴在地上；她要求市府應儘速提出具體可行紓困方案，幫業者度過難關。王立任指出，市府紓困竟無藝文界這一塊，紓困九箭無藝文的補貼。

台中商圈聯誼會總召陳瑛宗指出，市府應確立「紓困優先」的原則。市府的貸款協助僅限於經過核定的「青創及中小企業貸款」，大多數業者都未能受惠；目前為止「商圈消費折扣券」還沒跟各商圈充分討論，也未能配合中央的紓困預算，效果令人懷疑。

台中市美術園道商圈主委蔡炳輝表示，餐飲業缺乏專責主管機關，更需要市府跨局處的整合；除紓困貸款外，市府應積極輔導餐飲業建立外帶與外送機制，配合居家檢疫等措施，開發新型態的消費模式。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌說，市府租稅減免措施限制太多，口惠實不至！應該放寬營業面積縮減與樓層停用的實質認定，讓房屋稅率真的可以調降；並且放寬申請標準，讓房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅真的可以分期或延繳。

台中市遊覽車客運商業同業公會理事長張治本認為，中央交通部正在研議遊覽車的牌照稅減半，市府應該加碼，推動牌照稅全免；台中市要繳納牌照稅的遊覽車有2000輛，平均每輛牌照稅7000，中央如果補貼一半，市府可以另外加碼。

旅行業代表林慶強調，疫情期間市府應該利用旅遊淡季的空檔，多方推動旅行業從業人員的踩線團，進行台中觀光環境的整備；市府應該思考如何配合中央的振興抵用券，充分發揮台中特色，在疫情趨緩後刺激經濟。

觀旅局林筱淇、經發局副局長李逸安說，針對農漁會租金部分，予以優惠3到6個月延期繳納，溫泉協會提案部分與水利局協調後，將降低兩成等；如果疫情嚴峻會討論辦理資金貸款部分有協調窗口等，協助業者紓困。

地方稅務局長沈政安強調，分期延繳部分很快會推出！營所稅及營業稅及綜合所得稅全是國稅，暫繳問題向中區國稅局反映，目前有延繳辦法；牌照稅補助是由交通部來發佈。

(中時 )