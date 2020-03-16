新冠肺炎疫情持續延燒，資誠聯合會計師事務所發布內部文件傳出，資誠有員工與中央流行疫情指揮中心公布的確診案例為室友，雖非同個房間，但資誠已啟動應變機制。

資誠發表聲明表示，昨（15）日資誠台北所一位因與確診病例有接觸而被匡列為居家隔離對象的同仁，今日早上醫院檢測結果為陰性反應。該同仁在取得官方出具證明後，依據指示返家繼續居家隔離直至期滿。

資誠強調，已採行各項超前防疫行動，一如既往以提供所有同仁的最大安全保障為前提，同時兼顧持續營運考量。除台北所26樓同仁門禁出入將於本週三（18日）解除管制外，並採取如下措施：

1. 台北所該樓層相關部門人員仍需持續配合14天自主健康管理直至期滿（3／28)。

2. 台北所已於今日（3／16） 凌晨完成所有樓層之消毒工作。

3. 已委託所內配合之供應廠商，於本日協助完成該隔離同事居所之消毒工作。

(中時 )