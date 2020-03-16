行動派的鄭文燦防疫會議一結束，直奔鄰近的桃園警分局，致贈水果禮盒慰勞桃警團隊。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦致贈水果禮盒慰勞桃警團隊，桃園警分局長黃炳訓代表受贈。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

南港藥師被逼下跪引眾怒，桃園日前也發生藥師被車衝撞的憾事，桃園市長鄭文燦16日譴責醫療暴力，重申「零容忍」，並宣示將藥事人員納入桃園的醫療暴力零容忍機制，他也貼心送全桃園609家「口罩實名制」配合藥局、1家1盒客家菜包，由公會代表受贈，公會也呼籲民眾多體諒，特別是「單人藥局」，共同防疫。

鄭文燦16日感謝全市609家健保特約藥局協助發放口罩、全心投入「口罩實名制」工作，他指出，針對民眾對藥局工作人員的不當行為予以譴責，他也重申「桃園的醫療暴力零容忍」機制，由警察局協同，只要發生語言或肢體暴力，警察都會在第一時間到達醫療院所執法，他也宣示把藥事人員納進醫療暴力零容忍的範圍，希望讓藥事人員更有保障。

鄭文燦也請客家局採購中壢名產客家菜包，包括三角店、劉媽媽菜包名店，609家健保特約藥局和9區衛生所，1家致贈1盒10顆，表達市府的感謝跟慰問，由桃園市藥師公會理事長謝志忠、桃園市藥劑生公會理事長黃豐彬代表受贈，17日開始分送到各藥局和衛生所，他呼籲市民朋友「同胞一體」，防疫的工作很辛苦，要將心比心，希望能給藥事人員鼓勵與支持。

謝志忠說，實名制口罩上路以來，桃園也零星發生藥師被無理對待的情況，青埔一間藥局11日甚至發生一名婦人因7天內買過口罩遭拒後，開車衝撞藥師的情況，好脾氣的藥師忍無可忍，報警究辦，公會也聲援協助。

謝志忠表示，全市有將近1／3藥局是「單人藥局」，藥師1人要執行一般業務，又得支援口罩實名制發放，工作量、負擔倍增，像是青埔這間藥局寒假期間有孩子協助，但開學後只能自己負責，壓力大，呼籲民眾能體諒、多點耐心，公會已轉達所有會員，一旦遇到不當對待，第一時間可向公會及警方通報，將全力協助。黃豐彬則提到，發放過程因排隊人龍長，恐會影響附近鄰居、店家，也希望能多包容與支持。

鄭文燦也提到站在防疫的第一線都很辛苦，包括醫院、警消人員和民政同仁等，他也要特別針對鄰近林口長庚醫院的龜山坪頂消防分隊，以及勤務比較重的龜山分局、桃園分局、中壢分局擇期慰問。

行動派的鄭文燦防疫會議一結束，直奔鄰近的桃園警分局，致贈水果禮盒慰勞桃警團隊，由分局長黃炳訓代表受贈。鄭文燦強調警察勤務廣泛，舉凡當前防疫工作中，邊境管理、後送運輸、疫情調查等，都可看到警察身影，許多狀況若無警察配合難以順利排除，重申「防疫不會休息、治安沒有空窗」，也指示對於參加防疫工作的所有同仁應從優敘獎。

(中時 )