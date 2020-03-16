新冠肺炎在國際釀重災，今日上午財委會立委關注對台灣股市及產業造成的衝擊，甚至會否引發金融風暴，對此財長蘇建榮指出，台灣疫情控制佳，IC等產業的轉單效應會更好，而對於國安基金的動向，蘇建榮回應，依過去國安基金進場經驗，進場一週內股市指數就會拉上來，國安基金將隨時對市場密切關注，有必要時將會召開國安基金委員會議討論是否進場。

國民黨籍立委曾銘宗、林德福、賴士葆、費鴻泰等人今日上午在財委會上連番質詢，高度關注行庫對企業紓困及會否如同SARS因為產業衝擊而產生連鎖性的金融風暴，尤其是美國聯準會16日凌晨一口氣降息4碼，同時宣布採取7,000億的QE措施，陣仗之大，也引立委矚目下週央行理監事會議會否跟進大降息。

對此本身也是央行理事的蘇建榮回應，聯準會大降息是因為疫情比想像中來得嚴重，已造成經濟實質面的影響，不過台灣疫情相對控制佳，實質面也相對較好，不過後續產業實質面所受影響擴大，會否帶來金融面的問題，也必須持續關注。

對於銀行紓困，本身是銀行公會理事長的台銀董事長呂桔誠指出，既然已經進入紓困，就不會是NPL，因此銀行員投入紓困，相關的放款不會被列入不良債權，昨天晚上已經發文給各銀行，各銀行將在今日正式受理紓困的收件。

多家行庫在之前已陸續接到客戶對紓困的要求，兆豐銀董事長張兆順指出，目前有二件正在受理，金額約800萬、一銀則有消金24戶、信用卡5戶提出申請，華銀大約10件以下，彰銀則集中以信用卡為主。

(工商 )