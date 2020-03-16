大陸國家統計局16日公布最新統計，據路透測算，2月份70個大中城市新建商品住宅價格指數年增率為5.8％，漲幅不及上個月的6.3％並創下2018年7月以來新低，房價年增率連漲53個月。若以月增率計算則持平，並2015年4月以來最低，此前已連漲57個月。

報導稱，統計局城市司首席統計師孔鵬稱，突如其來的新冠肺炎疫情對房地產市場造成明顯衝擊，各地區各部門及時推出了一系列政策措施，保障房地產市場持續平穩健康發展，2月份，70個大中城市房地產市場價格漲幅穩中有落。

孔鵬表示，一、二、三線城市新建商品住宅銷售價格月增率持平或漲幅回落、二手住宅銷售價格漲跌互現，二線城市新房市場，武漢、石家莊和太原等12個城市受疫情影響無成交，價格視為沒有變動。

統計局資料顯示，一線城市北京的新房價格指數月增率為升0.1％，上海、深圳月增率持平，廣州則是下降0.1％。

中國指數研究院月初公佈的2月百城房價指數月增率下跌0.24％（上月為上漲0.27％）。與上月相比，2月房價月增率出現上漲的城市數量減少36個，月增率下跌的城市數量增加38個。

中指院表示，受疫情影響，重點城市整體房市推出案有所減少，同時，全國多省市線上下售樓處暫停開放的情況下，各專案紛紛開通網上售樓處推動需求入市。價格方面，受疫情影響，部分專案推出促銷優惠活動，百城住宅均價月增率出現階段性小幅下跌。

(工商 )