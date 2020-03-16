The NBA has extended its ban on team practices indefinitely, league sources tell ESPN. Players are still able to work out individually at team facilities. — Tim Bontemps (@TimBontemps) March 16, 2020

面對日趨嚴重的新冠肺炎疫情，NBA重新開打的日子也更遙遠！根據《ESPN》記者邦坦普斯16日爆料，NBA聯盟已經決定無限期禁止球隊訓練，但球員仍然能在訓練館進行個人訓練，聯盟更建議各隊必須在球員進入訓練館前測量體溫。

由於美國疾管中心已經宣布，未來兩個月內禁止舉辦超過50人的體育賽事或活動，就算NBA採用閉門進行，現場人數絕對超過50人，這也代表NBA總裁席爾佛原定停賽1個月已經不太可能，如今恐怕最快要到6月中下旬才可復賽。

另外根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，NBA已經通知各隊，從17日開始解除球員只能留在母隊所在城市的禁令，前提是球員必須先行告知球隊，然後離開母隊所在城市之後，必須做到提供行蹤、留在家裡與不要群聚等要求。

球隊也會開始鼓勵球員，養成通過視訊電話模式，每天都跟球隊回報自身健康與訓練情況的習慣，畢竟目前NBA復賽時間表無法確定，球隊當然不希望球員整天待在家裡無所事事，不過處於居家隔離的部分球員，恐怕暫時也沒法自主訓練。

(中時 )