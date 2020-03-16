針對麾下黨員蔡宜芳與前黨員張益贍爆緋聞，民眾黨主席柯文哲發出逾800字反省文，坦言慚愧。（民眾黨提供）

民眾黨員蔡宜芳與前民眾黨中央委員張益贍爆不倫、上摩鐵，民眾黨主席柯文哲16日發出逾800字的反省文給黨員，坦言自己一開始是錯愕，然後慢慢生氣，現在更多的情緒是慚愧，對於「掉粉」及柯粉轉柯黑的現象，他也深自檢討，要求黨部檢討，黨要負一定的責任。

民眾黨對蔡宜芳進行停權1年，而張益贍因為企圖勾結桃園市議員王浩宇遭開除黨籍，柯發文表示，去年8月6號成立了民眾黨，成立後緊接著選戰，許多人一起努力，代表黨參加選舉，現實情況險惡，也缺乏政治歷練，跌跌撞撞中，大家咬著牙完成黨的第一次選戰，選後至今都還在逐項的檢討選戰中的缺失及改進方案。

柯說，他希望台北好，台灣也要一起變好，關於最近的緋聞事件以及後續的負面選戰風波，黨已經做了處置，他在媒體前說「一開始聽到這個消息時錯愕，然後慢慢生氣起來」，但事情過了2天，冷靜的想，更多的情緒是慚愧。

柯直言，張益贍在文基會工作，他認為那個職位需要公關、協調、掌握社會脈動，張的能力是適當的，然而，事情發生後，文基會的差勤管理、預算使用也引發批評，他要求文化局提出檢討報告，預計2周後會向社會大眾說明改進作法，民眾黨對於工作與私領域的分際，需要再作更明確的規範，他也要求黨部檢討，並作必要的調整。

對於王浩宇所張貼的Line群對話，柯說，若為事實則與民眾黨強調的正直誠信格格不入，這是黨內立即做出黨紀懲處的原因；在選戰過程中，他發現黨內參選人跟競選作業同志對於黨理念並不是非常熟稔，因此在選後黨已經開始辦理「國家治理學院」，要求黨職人員先來上課強化我們共同的信念。

柯還說，對於蔡宜芳的處置，很多黨員認為處罰太輕，但對於年輕人，很多政治的分際並不了解，黨也要負一定的責任；這一年來，幕僚們常提醒他，有所謂「掉粉」現象，甚至「柯粉」轉「柯黑」，他也會深自檢討，繼續完善黨內制度，繼續為改變台灣的政治文化努力。

「我曾經說，人生都是意外」柯表示，但北市的進步不是意外，是辛苦工作、反省改進換來的，對他來說，組黨，雖然有些意外；民眾黨發生緋聞或許是意外，但民眾黨不管在立法院或黨務發展的表現，不會是意外，一定是辛苦工作、反省改進換來的。

最後，柯指出，黨籍立委都很努力地在立法院提案並監督行政部門，特別是在新冠肺炎的衝擊下，在公衛防疫、經濟振興、甚至長期的國土規畫、財政健全，都積極的推出方案，希望因有民眾黨，立院更強，台灣更健全發展，心存善念，盡力而為，繼續努力，謝謝大家。

(中時 )