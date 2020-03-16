南化區公所在0206震災中受創嚴重，現重建完成，帶來新風貌。（莊曜聰攝）

藝術家打造裝置藝術象徵災後重生。（莊曜聰攝）

區公所舉辦辦在地藝術家畫展。（莊曜聰攝）

台南市昨日再傳出居家檢疫趴趴走案例，跑到高雄扛轎遶境還關掉手機避追蹤，台南市長黃偉哲上午參加南化區公所重建剪綵典禮時指出，相關條例通過後，居家檢疫、隔離的民眾都可領到補償金，又有人定期關懷、防疫包等，應該在家休息，不要造成大家的負擔，現在已經有蘿蔔了，再不接受就要祭出棍子，不自律就他律，包括集中隔離的規定都能再嚴格。

南化區公所在2016年的0206地震時嚴重受創，結構毀損被列為危樓，在中央補助、市府動用災防預備金下，花費逾6700萬元原址拆除、重建，並邀請曾設計奇美博物館的建築師蔡宜璋跨刀，走現代工業風，外型頗具特色。

重建完成的區公所有別於一般的公務機關建築，與山區天際線融合出獨特風貌，相當吸睛，另外也請來藝術家以不銹鋼打造裝置藝術，3樓禮堂也同步舉行在地名家蔡肇祺的水墨創作聯展，替新建築增添喜氣。

黃偉哲表示，重建後的區公所，已成為南化的新地標，結合一旁的傳統寺廟，以及西式教堂等的景觀，還有大自然的山景，營造出兼具友善、多元、環保的辦公場所，也有災後重生再起的意義。

(中時 )