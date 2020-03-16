台中太平以種植枇杷出名，枇杷年產值逾三億元，但部分種植土地屬林務局保安林地，林務局仍要求依約造林、收回林地，造成當地果農生計困難，經立委何欣純爭取下，農委會允諾加速解編，此舉可望讓太平山區設立枇杷專區再向前邁了一步。

台中太平區種植枇杷面積達250公頃，其中有一大部分位於林務局保安林地中，當初國有林地出租給農民，依規定應種植林木以做為的水源涵養，但現在時空環境改變，保安林已無存置必要，與當初造林目的已不符合，但林務局仍要求依約造林、收回林地，造成當地果農生計困難。

在農民不斷陳情下，何欣純日前邀請農委會主委陳吉仲前往太平枇杷種植產地，實際瞭解當地狀況、聽取農民的心聲。

陳吉仲說，他認同太平山區設置枇杷專區的做法，會加速解編的程序，依法申請解除保安林，解編土地移交國有財產署，再由國產署依規定與農民契約；部分移交市府農業局，30％造林、70％農用的原則下管理。與農民共同經營森林資源，讓農民安心種植，成為照顧農民生計、保護生態及共同造林的農業專區。

何欣純表示，多年前，接獲農友陳情就積極推動協調設置太平枇杷專區，很開心獲得農委會正面地回應，允諾加速解編的程序。她承諾會督促農委會在市府完成修正計畫後，於一周內進行複審；並在一個月內轉行政院，啟動解編核定程序。

何欣純希望在農委會解編程序下，加速太平枇杷專區設置的速度，不僅對產業有幫助，也能帶動觀光，更能讓農民安心耕作。

(中時 )