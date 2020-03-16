交通部觀光局公告觀光產業人才培訓計畫後，由中華民國觀光導遊協會主辦，北中南東各一場培訓，每場僅限90人，今日上午10時開放台北、台中場次報名。許多導遊同時湧上報名系統，但網頁當機根本上不去，就有導遊抱怨，人才培訓計畫的名額跟搶口罩一樣難。

陳姓導遊表示，她從上午10時就守在網頁前，結果網頁當機根本無法報名；就算台北、台中場次額滿，她也不可能跑去高雄、花蓮上課，北區一堆導遊，才90位名額，她早料到真的要比網速。

陳姓導遊痛批，這就跟口罩分配藥房及衛生所一樣，應該要按照地區性導遊人數多寡分配開課人數。另名王姓導遊同樣也說，她等了30分鐘當機後得到的答案竟是「額滿」，她嘆氣「僧多粥少」。

據悉，導遊協會同時亦開放現場排隊，不過，是由協會志工幫不善電腦報名者上網報名。結果，上午導遊協會現場亦湧入大量排隊人潮。

報完名成功後，3月22日以前要寄報名表至導協，且要附上兩年內有帶團證明，最後等審核過才通知上課。

(中時 )