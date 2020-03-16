新冠肺炎疫情讓全球人心惶惶，多個歐美國家都出現民眾爆搶物資囤積的情況。美國消費者品牌組織（Consumer Brands Association、CBA）當地時間15日致函敦促美國政府，需嚴肅對待因應新冠肺炎疫情，要評估外國實施的貨品限制措施，以確保美國國內的產品供應無虞。

綜合外媒報導，該組織成員包括Clorox 與Reckitt Benckiser等多家美國消費用品巨擘，該組織派遣的說客15日致函美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），表示華府要慎防有其他國家因應新冠肺炎疫情，實施貨品出口限制措施，因為此舉可能影響美國的貨品供應。

該組織認為，有關限制將打擊美國的應對疫情產品的供應鏈，促請華府要評估外國實施的貨品限制措施，並且決定有關措施是否違反貿易條例，以及採取合適行動應對。

白宮發言人對此回應稱，美國總統川普一直強調「美國製造」策略很重要，並稱美國供應鏈仍然強勁，市民不須過份憂慮日用品供應短缺情況。

(工商 )