52歲計程車司機鄒尚仰，不滿劉姓女友劈腿王姓救難隊員，2018年底向王姓情敵索討30萬精神撫慰金不成，竟憤而勒死對方後埋屍公墓，最高法院今駁回上訴，判刑16年定讞。

據了解，已婚的鄒尚仰，平時以開計程車、撿骨為業，他與未婚 的41歲劉姓女子，同為計程車排班司機，2人發生婚外情並育有1女。 劉女後來與51歲的王男有曖昧，便向鄒提出分手。

鄒男不滿與劉女感情生變，2018年12月17日至20日，三度約王男談判，要求王、劉分手卻遭拒，鄒氣憤下，同月30日先到南投九號公墓尋 覓殺人棄屍地點，並備妥平時從事撿骨工作使用的工具，開車到王男 住處外等候。

案發當晚10時許，鄒見王現身，就從後方以右手緊勒王的頸部，導致他窒息死亡，接著將王男屍體載運到南投九號公墓、一處剛撿骨的空墓 內掩埋。直到王男家人發現他失蹤報案，警方查出他手機訊號在公墓內，才驚爆全案。

鄒被捕後坦承犯案，但辯稱只是想嚇嚇被害人，一審依傷害致死、 遺棄屍體兩罪判鄒12年徒刑。案經上訴台中高分院，合議庭發現王、 鄒兩人事發前已發生多次衝突，且鄒事先準備圓鍬、雨鞋等用具，確 認他有預謀殺人動機，考量鄒與劉女同居且共同育有女兒、關係宛如 家人，是受到感情刺激才犯案，殺害王男手段非極度凶殘，還有教化可能，改依殺人和遺棄屍體罪判鄒合併執行16年徒刑，最高法院今駁回上訴，判刑16年定讞。

(中時電子報)