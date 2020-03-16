任何買口罩方式都支持 侯友宜：只要公平、快速 11:462020/03/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（16日）表示，無論用任何形式，要讓民眾很快速、很公平購得口罩，用任何方式都是好的。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（16日）表示，無論用任何形式，要讓民眾很快速、很公平購得口罩，用任何方式都是好的。（葉書宏攝） 新冠肺炎疫情蔓情，台北市政府近期規畫「里鄰數位建設」，希望透過台北卡、敬老卡或是身分證，在里辦可以就購買口罩；對此，新北市長侯友宜今（16日）表示，無論用任何形式，要讓民眾很快速、很公平購得口罩，用任何方式都是好的。 侯友宜表示，新冠肺炎疫情爆發初期，民眾瘋搶口罩，因此當時建議中央採用「實名制」方式，最後中央也採納，但因「實名制」也造成民眾大排長龍，隨後才有網購等方式。無論台北市或其他單位推出任何方式，只要口罩是公平、快速的，不要讓民眾那麼辛苦購得防疫物資，都是贊成的。 (中時 ) #侯友宜 #口罩 #台北市 #新北市 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #防疫 #疫情 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩預購網址、APP雙當機 網哀嚎：不如去排隊 09:082020/03/12 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 長榮大學教社區長輩縫布口罩套 防疫兼訓練 19:062020/03/12 生活 網購兒童口罩 衛福部回應了 21:052020/03/12 政治 婦人送口罩大喊：感謝警察辛苦付出愛你們 警眼眶濕了 16:422020/03/13 社會 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 立法院預算中心呼籲公布新增口罩生產機台之預計量產期程與數量 19:092020/03/14 政治 疫情衝擊貢寮鮑 新北建議大陸鮑禁口期間延長至5月 19:092020/03/14 政治 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 政治熱門新聞 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 高雄「這區域」連署第一名 在地人嘆罷韓沒良心！ - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 口罩2.0真相？洛杉基曝：跟唐鳳幾乎完全沒關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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