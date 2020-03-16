新北市長侯友宜今（16日）表示，無論用任何形式，要讓民眾很快速、很公平購得口罩，用任何方式都是好的。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓情，台北市政府近期規畫「里鄰數位建設」，希望透過台北卡、敬老卡或是身分證，在里辦可以就購買口罩；對此，新北市長侯友宜今（16日）表示，無論用任何形式，要讓民眾很快速、很公平購得口罩，用任何方式都是好的。

侯友宜表示，新冠肺炎疫情爆發初期，民眾瘋搶口罩，因此當時建議中央採用「實名制」方式，最後中央也採納，但因「實名制」也造成民眾大排長龍，隨後才有網購等方式。無論台北市或其他單位推出任何方式，只要口罩是公平、快速的，不要讓民眾那麼辛苦購得防疫物資，都是贊成的。

(中時 )