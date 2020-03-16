史上最大RCA工殤求償案，262名員工獲判賠5.1億元定讞，RCA二軍1115名員工提告求償部分，去年台北地院判決RCA、湯姆笙等4家公司須連帶賠償破紀錄的23億300萬元，案經上訴，高院以人工抽籤方式辦理分案，由趙雪瑛任受命法官、庭長方彬彬任審判長。

前台灣美國無線電公司RCA，被控1970年起在生產過程中違法使用致癌物，讓員工用水、廠房空氣受到嚴重汙染，高達1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，歷經長期抗爭及司法訴訟。

RCA一軍2006年提訴訟，前年最高法院判決RCA等4家公司連帶賠償262名員工共5.1億元確定後，RCA二軍1120名員工在2016年提告求償73億元。

北院審理認為，RCA在廠區不法使用含致病因子的化學物質，造成勞工死亡或罹患疾病，員工就算尚未罹病但健康權受損，公司也應負賠償責任。

法官認為，除5名員工無法提出任職證明及證明疾病與汙染有關外，都可獲賠。考量RCA公司否認有侵權行為，未彌補員工身心損害，及公司資本總額15億已分次匯出海外，且惡意脫產，逃避債務等情事，引用「總額裁判」進行判決。

北院將1115位員工分成3組，判決RCA及湯姆笙等4家公司連帶賠償85名死亡勞工家屬4億多元、賠償罹癌或其他疾病403人11億多元、其他無明顯外顯疾病但健康權受損害者賠償6億多元，共賠償23億300萬元。

至於一軍部分，262名員工共判賠5.1億元定讞，另有246名員工求償遭撤銷部分，高院更一審只認定其中24名員工因工作環境的接觸化學物質，遭侵害身體健康，共獲賠5470萬元，另222人求償駁回。可上訴。

(中時 )