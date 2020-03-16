國內爆發北部一名高中生從希臘回國後確診新冠病毒，導致班級停課14天，甚至可能成為社區感染。由於疫情進入校園，使得線上學習的三貝德(8489)今天破底反彈，盤中一度逼近漲停價位。

三貝德2月曾因為開學延後，帶動數位學習需求大增，一度逆勢上漲重回百元價位，但之後台股重挫，櫃買市場跌勢加大，股價上周五創下上櫃以來新低。

昨天公布一名高中生確診病例，讓中央流行疫情中心對社區感染感到擔心，線上學習需求再度成為防疫概念股，三貝德早盤出現勁揚。

三貝德2月營收1.1億元，年增6.4％，主要去年同期有過年因素，累計前2月營收2.2億元，年增5.9％。每年12月到2月為線上數位學習教材的淡季，去年下半年開始還有108課綱干擾，雖然農曆年後半個月線上申請試用版的人數呈現大幅增加，仍須看最後轉換率而定，但預期開學後，在線上學習銷售回溫及轉投資亞洲教育(6764)的貢獻，可望逐步回溫。

(時報資訊)