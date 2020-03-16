馬光-KY(4139)2019年合併營收為10.2億元，創歷史新高，稅後淨利6761.9萬元，EPS 1.61元，亦創歷史新高，分別較2018年增加149％與148％。董事會通過2019年度盈餘分配案，將配發1.26元現金股利，0.14元股票股利，配發比率8成7。

馬光表示，此次天津馬光一般醫保業務雖微幅受新冠肺炎疫情影響，但慢病患者為每月定期用藥，所以慢病管理業務完全不受疫情影響，且有少數慢病患者轉而至社區醫療的馬光看診，對公司而言是個契機，且天津馬光將於第二季取得「互聯網醫療」資格後，開始推出雲端慢病管理服務，提供患者雲端問診、健康諮詢、送藥到家等一站式雲端服務，進一步提升門診效率，並拓展鄰近城鎮的跨區慢病管理業務，預估今年整體慢病管理人數及規模效益可望再成長3成以上。

馬光今年並將持續深化黃耀南中醫配方產品的品牌知名度及銷售力，透過新加坡超過22家中醫門診及自有電商平台提供民眾多元化的中醫調理配方產品，提升民眾自體免疫力及復原力，均可望進一步提升整體營收獲利水準，公司中長期營運表現成長動能可期。

(時報資訊)