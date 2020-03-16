靜宜大學希望將兩校優勢的地方創生、教學機制及人工智慧等策略推向國際，共創跨國、跨領域競爭力！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜與未來大學兩校嘗試進行專題式、跨領域學習等合作策略，希望日後在更多專題式體驗及人工智慧等領域互相切磋。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

台灣台中靜宜大學與日本北海道函館「未來大學」的跨國合作受到矚目，登上日本著名媒體「朝日新聞」，報導中詳細介紹兩校特色及交流內容。靜宜大學校長唐傳義指出，希望將兩校優勢的地方創生、教學機制及人工智慧等策略推向國際，共創跨國、跨領域競爭力！

唐傳義指出，大學要多瞭解各國不同學習模式，才能突破盲點，跨國交流就是很好的方式！靜宜與未來大學合作多年，兩校許多策略及理念「不謀而合」，也透過「臺日科技與地方創生論壇」等活動，分享研究成果。

唐傳義說，「未來大學」成立於2000年，是深具特色的公立大學，最著名的「開放式學習空間」，能增進師生、同儕的互動、學習及交流；「專題式學習」，則讓學生走出校園，發現社區的需要及解決方法。

未來大學校長片桐恭弘指出，與靜宜合作緣於2015年在台北所舉辦的「設計工作坊」。靜宜校方對未來大學「資訊構築學科」教授岡本誠的簡報印象深刻，尤其是「專題式學習」，學生除課堂學習，也鼓勵走入社區、人群與社會，實際從事研究及教育等活動。並能結合理論與實務，學習團隊合作，針對所發現的問題尋找解決的方法。

「未來大學」創校以來，在實體建築空間規劃、特色課程設計、師生研究專案、地域產學合作等，皆獲不少獎項，畢業生就業率高達九成五以上。

唐傳義舉例，「做中學、創中學」是靜宜在教育的創新！兩校最大的共通點是以地方創生、發展與需求作為課程主題。靜宜長期推動地方創生，目前超過50位教師協助特色鄉鎮，塑造地方意象，藉此帶動觀光，也成為學習基地。

兩校在推動AI(人工智慧)應用及教學的理念也相同。唐傳義說，未來大學為公車無法到達的偏鄉，設計AI機制設計派車系統，方便不同縣市老人搭車就醫；靜宜AI及大數據研究團隊，也與新北市的醫療體系合作，推動智慧車隊，優化「智慧醫療車隊」的派遣服務與臨床診斷應用分析，以提升醫療品質。

唐傳義強調，靜宜有1萬2000多位學生，規模是未來大學的4倍，兩校嘗試進行專題式、跨領域學習等合作策略，希望日後在更多專題式體驗及人工智慧等領域互相切磋。

(中時 )