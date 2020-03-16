韓國瑜（左）以工務局施工品質做保證，強調橫跨前鎮運河鎮海路、凱福街的新橋也一定不負眾望。（袁庭堯攝）

工務局長吳明昌（左）強調，原本橋樑僅作人行設計，但考量當地交通車流龐大，在市長、地政局支持下提高預算，改為人車並行設計，提升實用性。（袁庭堯攝）

前鎮運河東側為75期重劃區及鳳山五甲地區的最大綠地「五甲公園」，時常吸引西側民眾前來遊憩使用。（袁庭堯攝）

為了紓解高雄市前鎮、鳳山五甲地區壅塞的通勤車流，高市府預計在中山四路、鎮海路口的前鎮運河上新建一座車行橋，預計今年8月前發包施工，明年底前完工。市長韓國瑜也特地委請當地民代做民意調查，替該橋取個好聽、浪漫的名字。

韓國瑜強調，高市府工務局施工團隊馬不停蹄，甫完成的中華地下道填平工程佳評如潮，橫跨前鎮運河鎮海路、凱福街的新橋也一定不負眾望。

前鎮運河緊鄰高雄市交通主幹道中山四路，東側有75期重劃區及鳳山五甲地區的最大綠地「五甲公園」，西側有前鎮草衙區舊部落，均是人口密集區，上下班通勤時段，東西向的凱旋四路、媽祖港橋兩處路口總是車水馬龍，常常陷入壅塞。

為了紓解車潮，便利前鎮運河兩側居民聯通，工務局在鎮海路口規劃設計一座跨運河的鋼拱橋，橋長55公尺、寬16.5公尺，雙向四線道外還有2公尺寬的人行專用道。為了避免影響運河水流，採單跨不落墩設計。

工務局長吳明昌表示，該橋原本只規劃人行功能、預算3000多萬元，但考量交通分流的重要功能，改為人車共行設計，預算提升至1億487萬元。

吳明昌強調，未來新橋完工，除了肩負前鎮地區交通疏解重任，未來媽祖港橋需要汰舊換新、改建時，也能分擔疏散改道的車潮。

工務局新工處長楊素鳳表示，五甲公園於2013年完工，75期重劃區也於2014年完工，前鎮運河兩側居民都有迫切的通勤、休閒遊憩的交通需求，增設新橋將能有效疏解當地擁擠的交通車潮。

(中時 )