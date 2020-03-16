在新冠肺疫情衝擊之下，大陸國家統計局16日公布數據顯示，今年前兩月規模以上工業增加值按年下滑13.5％，社會消費品零售總額也按年下滑20.5％，固定資產投資按年下滑24.5％，並均遜於路透的預估值，並創下歷史新低。綜合分析人士觀點認為，3月經濟數據有望反彈，但全球疫情加劇，恐有第二次衝擊。

統計局方面指出，疫情在1至2月對大陸經濟運行帶來較大衝擊，但綜合來看，疫情的影響是短期、外在及可控的，大陸將加強宏觀政策對沖力度，激發微觀主體活力，把疫情造成的損失降到最低，推動經濟平穩健康發展。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，受疫情衝擊，整個經濟2月是停擺的，除了抗疫相關活動在維持之外，其它方面交通、工業生產、文化娛樂等全都停了，因此，所有數據都是大幅度的負成長並超出預期；他表示，3月開始復工復產之後會有所改觀。

不過，唐建偉也提醒，現在大陸的復工復產唯恐遭到海外疫情蔓延的影響，這將使大陸經濟復甦遭受2次衝擊，原本預計第1季末至第2季初能夠V型反彈，但現在海外應鏈可能還暫時跟不上，這將使大陸整體生產能力受限，出口相關產業企業壓力不小；從1至2月工業是雙位數負成長來看，第1季經濟增速負成長的可能性就非常大了。

中海晟融首席經濟學家張一表示，經濟活動的停滯導致投資、消費出現大幅下滑，考慮1月相對活躍的經濟活動水平，2月相關數據降幅應在80％左右，隨著復工的開始，預計3月數據將比前兩月有所改善，但是鑑於商務活動仍為完全恢復，工業增加值的改善將好於社零和投資的改善，需求端疲弱仍將持續。

中原銀行首席經濟學家王軍則稱，消費、投資和出口兩位數負成長令人震驚，目前來看，3月生產還不是很理想，復工為復產的情況較明顯，且各區恢復情況不一；目前，雖然大陸疫情已經控制，但在全球各地卻迅速蔓延，這恐對大陸經濟造成巨大二次衝擊，3月數據也不太樂觀。

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(旺報 )