被網友戲稱有「扶龍命格」的台北市議員王世堅，昨深夜在臉書貼出蘭嶼跳海影片，兌現選前提出蔡英文總統連任就跳海慶祝承諾，不過，監察院最新一期廉政專刊指出，王世堅因漏報2筆個人債務，經了解後認定申報不實理由不足採信，遭開罰18萬元。

根據監察院157期廉政專刊指出，台北市議員王世堅申報2015年12月21日的財產時，未據實申報2筆債務，經了解後，監院認為王世堅提出的申報不實理由不足採信，認定為故意申報不實，去年6月開罰王世堅18萬元，同年11月確定處分。

專刊也揭露因收受建商名錶、金條與「假薪資」共615萬賄賂的前新北市副市長許志堅，申報2014年6月30日財產時，未據實申報自己借用第三人名義的存款，及2筆具有相當價值的財產，監院認定其申報不實理由不足採信，為故意隱匿財產，對其開罰30萬元，去年11月確定處分。

另外，專刊也公布行政院政委陳美伶、羅秉成、前立法院長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌與諸多朝野立委的財產申報。

陳美伶與配偶林正義共申報4筆土地、2筆建物、存款2287萬7823元、有價證券491萬110元、黃金存摺1615萬3928元、1筆保險、1輛NISSAN汽車，信託3筆土地。

政委羅秉成與配偶黃溎錦，共同申報7筆土地、4筆建物、存款2112萬6861元、有價證券285萬7420元、10筆保險、1輛BMW與1輛本田汽車，信託6筆土地、3筆建物，持鴻海股票45萬7420元。

前立法院長蘇嘉全與配偶洪恒珠共有1筆土地、3筆建物、存款2914萬5144元、有價證券1333萬8494元、13筆保險、1輛國瑞汽車，信託2筆土地。

立法院副院長蔡其昌與配偶黃玉廷共申報1筆土地、1筆建物、存款2062萬2951元、房貸1218萬4578元，蔡其昌還有價值170萬的藝術品，黃玉廷則有75萬首飾，另兩人共同投資1700萬給黃玉廷的「其孜投資有限公司」，還信託4筆土地、2筆建物。

(中時 )