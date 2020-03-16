《翻爆午間精選》司法院推動立法 2023年國民法官制上路

◎司法院推動立法 2023年國民法官制上路

司改今舉辦第5次半年進度報告，司法院院長許宗力表示，已完成國民法官制草案修法，對於這個最有感的司改，司法院已明訂2023年實施，未來10年以上重罪及符合條件的案件都可由人民與法官共同審判。

◎109家事業單位放無薪假 追平100年以來新高

受到新冠肺炎影響，許多事業單位大受打擊，據勞動部統計指出，截至3月中共有109家事業單位、3835人被放無薪假（減班休息），其中以包括住宿、餐旅、觀光業的「其他」達88家、2060人最多。

◎新北高中職以下公私立6月前禁出國 若有需求須專案報准

疫情持續肆虐，疾管署昨宣布北部已有某高中宣布全班停課，對此新北市府今宣布，針對全市高中職以下學校，不論公立私立，6月底前都避免出國，若有特殊原因，需呈報教育局與學校，經同意後才能出國，相關規範視疫情狀況再行調整。

◎吳德榮：明天回暖周三轉變

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，18至20日台灣附近有一波冷空氣較弱的鋒面，週三、四水氣增多，天氣漸轉變；中部以北及東半部轉有局部雨，南部雲量增多，白天氣溫略降、稍轉涼。週五水氣逐漸減少、降水漸減緩。21日仍有局部短暫降雨的機率，下週22日天氣好轉，氣溫回升。

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(中時電子報)