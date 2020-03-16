新冠肺炎！澳首都與第二大州進入緊急狀態 11:502020/03/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲新冠肺炎病例如今已逼近300，首都坎培拉和人口第二大州已宣佈進入緊急狀態，圖為澳洲醫護人員拿著口罩的畫面。（達志圖庫/TGP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了減緩新冠肺炎疫情蔓延，澳洲首都坎培拉和人口第二大州維多利亞州16日宣佈進入緊急狀態，禁止非必要的大規模聚會。 據路透報導，澳洲如今已有近300宗新冠肺炎病例，當局擔心確診人數會飆升。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #澳洲 #緊急狀態 #首都 #坎培拉 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 男造謠嘉基醫院新冠肺炎疫情 面臨300萬元罰責 11:172020/03/13 社會 新冠肺炎疫情延燒 歐CDC示警部分國家恐步入義大利後塵 11:212020/03/13 國際 600億元新冠肺炎特別預算 三讀通過 11:332020/03/13 財經 新冠肺炎重擊 公主遊輪所有船隻停航2個月 13:282020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 新聞小學堂》美國進入緊急狀態 代表什麼意義？ 14:102020/03/14 財經 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 國際熱門新聞 驚！伊朗1000萬人受檢 竟21萬人有症狀 - 國際 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 義大利一日368死 死亡率超過7％ - 國際 最慘新冠疫情預估：2億美國人感染 170萬人病死 - 國際 明智之舉？口罩女商場「攤地昏厥」沒人救 路人舉「槍」靠近 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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