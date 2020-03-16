為了減緩新冠肺炎疫情蔓延，澳洲首都坎培拉和人口第二大州維多利亞州16日宣佈進入緊急狀態，禁止非必要的大規模聚會。

據路透報導，澳洲如今已有近300宗新冠肺炎病例，當局擔心確診人數會飆升。

(中時電子報)