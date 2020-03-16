為了因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，美國聯準會(Fed)在短短兩周內連續降息，如今甚至已經觸及零利率底線，引發美股指數期貨崩跌逾千點，甚至觸及熔斷機制跌停，國際油價也受到波及，亞洲時段16日上午重挫6.5%，盤中低點一度來到31.64美元。

疫情逐漸在歐美延燒，上周部份美國航空業者宣布減少航班，企業也紛紛關閉門市，義大利、西班牙等國也陸續發緊急措施，要求民眾除非必要原因，盡量待在家中避免感染。Fed則是在周日晚間緊急宣布降息4碼，並啟動高達7,000億美元的量化寬鬆政策(QE)，導致美股3大指數應聲崩跌逾千點，並觸及熔斷機制跌停。

布蘭特原油價格亞洲時段16日開盤大跌，盤中最低點來到31.64美元，下跌2.21美元或6.52%。截至台北時間上午11點45分，布蘭特原油價格下跌1.57美元或4.64%、暫收32.28美元；紐約西德州中級原油一度跌破30美元大關，現下跌0.51美元或1.61%、暫收31.22美元。上周受到沙俄在原油市場大打價格戰之下，創下2008年金融危機以來最大單周跌幅。

(中時電子報)