行政院12日正式函告台中市政府，市府2016年制訂公布的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》牴觸空汙法及其子法，應屬無效。對此，新北市長侯友宜今（16日）強調，新北市新設生煤的許可已經不准再核發，這是地方的權限。

行政院函告台中市政府2016年制訂公布的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，其中第3條、第4條及第6條牴觸空汙法及其子法，應屬無效。行政院認為，不再核發新設固定汙染源生煤、石油焦使用許可證，這是禁止並剝奪人民申請新設固定汙染源生煤與石油焦使用許可證的權利。

針對生媒爭議，侯友宜上任後即宣示2023年要讓新北成為「無煤城市」，侯友宜表示，原有的舊的生煤，採取國際性的標準，用最嚴格的方式，然後以最先進的設備來做更替。新北市在地方的權限裡面會採取更嚴格的管制，新設生煤就不再允許的，這是地方的權限。

侯友宜也提到，新北市的空汙一定要邁入國際的標準，這是市府的目標，也是市府推SDGs永續環境競爭的一個最重大的一個指標。

(中時 )