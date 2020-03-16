國民黨主席江啟臣昨天和高雄市長韓國瑜、立院黨團書記長蔣萬安等人，在高雄舉行1小時閉門會談，但對「罷韓」部份卻讓港媒感嘆，「若國民黨中央真只用這樣的方式挺韓，6月的罷免案應該是鐵過關的」。對於該評論文，網友認為2條件下有可能。

據港媒《中評社》今16日發表評論文章指出，原本韓國瑜是藍軍15個縣市長之中政治能量最強的，但大選慘敗後氣都沒了，在罷免案罩頂的現在，韓目前只能求自保，若以民進黨在高雄的實力，9成以上會被罷免掉，愈是這樣，黨內愈沒人肯挺身聲援。

國民黨中央昨強調，「江韓兩人共識在多項議題攜手合作，包括防疫、市政、政策合作、黨務再造等議題」。但評論文分析卻認為，「國民黨中央真的只用這樣的方式挺韓，6月的罷免案應該是鐵過關的！」。

網友看完評論文後認為，「如果第二階段送審的40萬份連署書和備用15萬份，是真真扎扎實實的55萬份、沒灌水的話，那投票就有很高可能會過，也有網友認為，影響結果的關鍵還得看「投票率」。

(中時電子報)