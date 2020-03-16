中科管理局長許茂新說，中科廠商瑞基海洋生物科技研發新冠肺炎快篩試劑，投身防疫。（盧金足攝）

瑞基海洋生物科技多次獲中科管理局「高科技前瞻技術發展計畫」、「研發精進產學合作計畫」等補助，投入生物技術產品研發。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情延燒，衝擊全球民眾健康、經濟等問題，各國生技廠商全力投注防堵對策，中科園區廠商瑞基海洋生物科技傳出好消息，宣布已取得2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)病毒的基因序列，適用實驗室使用qPCR(Real-Time PCR)試劑及適用瑞基POCKIT平台的iiPCR系列試劑，研發成為2種新冠肺炎病毒檢測試劑，已有國、內外業者上門洽談合作。

瑞基海洋公司新型冠狀病毒檢測試劑已依循《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》向衛生福利部食品藥物管理署提出專案申請，將檢測試劑送國際組織Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)新型冠狀病毒分子診斷評測計畫，俟審核通過後即可應用新型冠狀病毒的公衛政策與防疫監控。

中科管理局長許茂新表示，瑞基海洋公司於2004年3月4日核准進駐中科園區，產品包括核酸前處理試劑、核酸前處理設備、核酸檢驗試劑、核酸檢驗設備等。

中科指出，瑞基海洋生物科技藉由與學研單位產學合作，提升產品技術並培訓優質研發人才，多次獲得中科管理局「高科技前瞻技術發展計畫」、「研發精進產學合作計畫」等補助，投入生物技術產品研發，獲頒前瞻創新獎、產業貢獻獎及創新產品獎等。

瑞基海洋生物科技說，該公司除了原來在中科的自建廠房外，已於今年1月再向中科增租標準廠房，積極進行產能擴充與產線自動化規畫，配合因應當前新冠肺炎疫情緊急需要，有新型冠狀病毒檢測試劑與儀器設備需求，可立即調整產能產線投身防疫。

(中時 )