蘋果已禁止以 COVID-19 或新冠病毒為主題的娛樂應用與遊戲，並為確保 App Store 中健康、安全資訊的「可信度」，加強對新冠病毒相關應用的審核。

蘋果日前在官網發佈一條註釋，概述與病毒相關的應用程式的審核過程。「我們正在嚴格評估應用程式，以確保資料來源信譽良好，並且發佈這些應用程式的開發者來自公認的實體，例如政府組織、關注健康的非政府組織、在健康問題上擁有豐富經驗的公司以及醫療或教育機構，」

註釋並提到，「只有這些公認實體之一的開發者才能提交與 COVID-19 相關的應用。」開發者在將符合資格的COVID-19相關應用，提交給 App Store 時應選擇 「時間敏感事件」選項（time-sensitive event），以加快審核進度。蘋果方面將免除開發與該流行病相關應用程式，非營利組織與政府機構的會員費。

(旺報 )