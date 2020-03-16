因應北台灣高中生遊希臘確診新冠肺炎，桃園市長鄭文燦16日在防疫會議上宣布，桃園各級學校的出國計畫一律暫停到8月底，並指示教育局發函呼籲私立學校也能夠一併暫停，「第一波守住、第二波要更努力！」周三也將在市政會議實地演練異地備援和居家辦公。
北部一名高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台、15日確診新冠肺炎，高中生所在班級即刻起停課14天，成全台首例。
鄭文燦16日在防疫會議後表示，全球的大流行已經形成，旅遊風險大幅提高，指示教育局，各級學校的出國計畫一律暫停到8月底，私立學校部分也希望能夠暫停。
鄭文燦也提到，針對大型1000人以上的學校及幼兒園，將採購106部熱顯像儀，由教育部挹注每部15萬，市府會盡速採購到位。
教育局指出，即起至8月底前，全面暫緩各項國際性體育、藝文、科學、以及姐妹校等交流活動，確保學生健康安全。
(中時 )
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