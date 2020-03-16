新北市新店區13日晚間發生恐怖隨機殺人案！一名自稱「小鄭容和」的網紅王姓男子，與妻子為了晚餐到哪裡吃發生口角後，持生魚片刀1刀刺死在路邊等待接胞姊返家的32歲林姓男子，落網後供稱自己患有「心理解離、精神分裂」等疾病。網路紅人館長陳之漢14日直播時大怒說，殺人後說自己有病的人，建議永久監禁關到死。

館長在Youtube直播時談到13日的新店隨機殺人案，他氣憤表示，他尊重許多人士倡議廢死，政府可以不判死刑，但不能凶嫌犯下殺人案後就說「我有病」、「我有精神病」，把生病當盾牌，「敢殺人就直接關到死、永久監禁不得假釋」。

他表示，國內外許多人在倡議「廢死」，但政府「廢死」卻只做半套，讓一些「很奇怪的人」，一直在為非作歹，讓受害者與家屬無法得到「公平正義」。

他認為，司法除了要保障人民生命財產安全，也要注意犯罪人的心理，就算不能讓人家血債血償，也不要再把兇嫌放出來害人，以前就有犯人被關10多年，結果放出來後又再次殺人，讓新的受害者與親屬情何以堪，這個責任要算在誰頭上？

(中時電子報)