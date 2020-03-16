美國聯準會（Fed）主席鮑爾周日表示，美國央行不太可能將負利率做為在新冠疫情的恐懼籠罩下，提振經濟的下一步舉措。

鮑爾在聯準會宣布決議後的記者會上表示：「我們不認為在美國，負利率可能是一個合適的政策反應」。他表示，聯準會反而將聚焦於目前正用來保持信貸流動與金融市場正常運行的利率，以及其他流動性工具。

稍早前聯準會緊急宣布降息4碼，將短期基準利率區間調降至0%～0.25%，並宣布自周一起分批實施總規模達7000億美元的量化寬鬆（QE）措施。

公債殖利率的負利率在日本與歐洲大行其道，美國總統川普亦一再提及負利率的好處，向聯準會施壓。然而鮑爾表示，過去一年來的政策審議顯示，諸如利率和量化寬鬆等聯準會的傳統工具已經足夠。他表示，聯準會將前瞻指引與資產購買，視為這些工具的不同變化與組合。

除了不考慮負利率之外，鮑爾表示，聯準會周日公布的資產收購計畫，亦不考慮擴大到美國國庫券與抵押貸款擔保證券以外的標的。部分市場人士原本預期聯準會或許會想收購風險性較高的資產，如股票與公司債等，不過這將需要國會授權方能執行。鮑爾表示，這不是聯準會將尋求的法定授權。

(時報資訊)