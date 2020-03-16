對於在新冠疫情下，央行應不應該降息救市？瑞銀財富管理投資總監辦公室執行董事及股票分析師陳彥甫Hyde Chen今天表示，雖然降息不能改善疫情，但是有助於穩定經濟，會讓未來經濟反彈的速度更快。

陳彥甫認為，從短期來看，各國央行已祭出足夠的流動性來支撐企業資金需求；而中長期來看，降息和財政政策會緩和疫情對經濟的衝擊。目前全球股市是相對低點，但是不是波段的絕對低點，仍要看未來疫情的變化。

陳彥甫也表示，亞洲區在此次的疫情控制上明顯表現於歐美國家，預期亞洲最壞的時機已經過了。歐美在今年第二季的金融市場恐怕仍將受到疫情衝擊，全球經濟要延至H2才會逐步好轉。現階段的避險工具，建議高評級債券以及黃金等，中長期可加碼醫藥股和線上等電子商務宅經濟，物聯網概念股。

此外，對於FED在昨晚降息4碼至0~0.25%，陳彥甫表示，FED此次降息後不會再降，也就是FED不會採取零利率政策。FED昨天的降息，目的是要穩定債券市場，也就是健全風險定價的機制，上周美國10年期公債一度跌破0.5%。

至於本周台灣央行的理監事會是否會降息，陳彥甫認為，美國FED已經再啟動一波寬鬆周期，這對全球央行會加深降息的壓力。若歐美2Q仍難脫泥淖，對台灣的出口也會有衝擊。

(時報資訊)