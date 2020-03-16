《日股》觀望日銀緊急會議，日經指數晨收小漲0.1％ 11:592020/03/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在聯準會緊急降息4碼之後，投資人屏息觀望日本銀行（央行）於當地時間中午12時召開的緊急會議，儘管美股期貨打入跌停，但周一日經225指數早盤小漲0.1%，收在17,449.59點；上周五暴跌6.1%，創下2013年以來最大單日跌幅。日經波動率指數跳升16.8%，報59.66點，創下2011年311強震海嘯以來新高。東證一部指數晨收反彈0.5%，為1,268.39點；上周五大跌5%，創下2016年7月來新低。日圓走升使汽車股承壓，日產汽車、本田汽車分別跌2.0%與1.6%。 (時報資訊) #觀望 #緊急會議 #晨收 #小漲 #日經 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆花蓮觀望 新北個人190件 04:102020/03/12 地方新聞 艾力克斯私訊打氣辛龍 04:102020/03/12 娛樂新聞 《商情》觀望氣氛濃，打壓周三紐約期金跌逾1％ 10:002020/03/12 財經 新冠肺炎大流行 日經指數急跌上千點 10:322020/03/12 國際 《日股》日經指數重挫4.41％，墜入熊市 15:402020/03/12 財經 《日股》資金逃命，日股、REIT暴跌 12:162020/03/13 財經 《日股》日經指數周跌15.99％，創歷來第2大單周跌幅 16:142020/03/13 財經 美股絕地大反攻前兆 三大期指皆熔斷 20:192020/03/13 財經 《商情》預料需求回升，激勵上周五LME期鎳漲逾4％ 10:002020/03/16 財經 《商情》買盤進場，激勵上周五紐約期棉漲逾1.3％ 10:002020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 萬點行情告終！台股收盤重挫411點 台積電大跌13.5元 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 血腥大屠殺還沒完！ 美指期再跌停...油價暴殺6％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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