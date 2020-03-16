在聯準會緊急降息4碼之後，投資人屏息觀望日本銀行（央行）於當地時間中午12時召開的緊急會議，儘管美股期貨打入跌停，但周一日經225指數早盤小漲0.1%，收在17,449.59點；上周五暴跌6.1%，創下2013年以來最大單日跌幅。日經波動率指數跳升16.8%，報59.66點，創下2011年311強震海嘯以來新高。東證一部指數晨收反彈0.5%，為1,268.39點；上周五大跌5%，創下2016年7月來新低。日圓走升使汽車股承壓，日產汽車、本田汽車分別跌2.0%與1.6%。

(時報資訊)