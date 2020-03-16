歐洲新冠肺炎確診病例爆增，一名定居英國的台灣媽媽爆料，先生及女兒都出現發燒、咳嗽、全身無力等疑似新冠肺炎症狀，才1歲多的幼女還一度高燒到41.7°C，不料打醫療急救專線，竟遭拒絕檢測，對方還說「無須擔心」，讓她不禁質疑當地醫院作法消極，更直言「感覺人民被國家放生」。

這名母親在臉書粉專「Nana媽咪 x Q踢派」發文指出，她先生從上週六開始出現咳嗽、發燒、頸部疼痛、呼吸急促困難、肺部附近疼痛、全身無力等疑似新冠肺炎症狀全部都中；兩天後，她女兒也開始出現一模一樣的症狀，有時高燒可至41.7°C。當下去大醫院急診，結果當地醫生就只有做基本檢查：量體溫、心跳、血壓、喉嚨耳朵是否發炎，最後開了消炎藥及抗生素就讓他們回家。

丈夫及女兒持續不適到第6天，她狂打急救專線，不料電話那頭的人竟表示，上班時間打專線沒用，只能打給家庭醫師，家庭醫師又要他們自行到大醫院急診室求助，急診室卻禁止出現新冠肺炎症狀的患者進入，只能自行居家隔離。

她不滿一家人慘遭醫療單位踢皮球，最後好不容易被轉介到全蘇格蘭最大兒童專屬醫院，卻直接要求他們返家隔離，讓他們至今都無法確認女兒的症狀究竟因何而起，讓她對英國政府和醫療失去信心，並且感到前所未有的無助，她直言「感覺人民被國家放生」。

(中時電子報)