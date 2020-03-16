浙江省衛生健康委今天表示，3月15日0-24時，浙江省無新增新冠肺炎確診病例，新增出院病例2例，皆為杭州市確診病例。至此杭州除14日通報的1例境外輸入性病例外，本地的181名確診病例已全部治癒出院。

資料顯示，截至3月15日24時，浙江省累計報告新冠肺炎確診病例1231例(其中境外輸入病例14例)，現有重症病例1例(其中危重1例)，累計死亡1例，累計出院1213例。

確診病例中，杭州市182例(其中境外輸入病例1例)、寧波市157例、溫州市504例、湖州市12例(其中境外輸入病例2例)、嘉興市45例、紹興市42例、金華市55例、衢州市14例、舟山市10例、台州市146例、麗水市28例(其中境外輸入病例11例)、浙江省十裡豐監獄36例；重症病例中，嘉興市1例；死亡病例中，溫州市1例；出院病例中，杭州市181例、寧波市157例、溫州市501例、湖州市10例、嘉興市44例、紹興市41例、金華市55例、衢州市14例、舟山市10例、台州市146例、麗水市18例、浙江省十裡豐監獄36例。

目前該省共追蹤到密切接觸者42954人，當日解除醫學觀察79人，尚有991人正在接受醫學觀察。

除杭州外，浙江的寧波、湖州、金華、衢州、舟山、台州、麗水等7市此前均已實現本地確診病例「清零」。

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(旺報 )