澎湖縣防疫超前布署，地方各行各業更是情義相挺，連日某家旅館業者主動表態願意無償提供48間房充當隔離套房，縣府鼓掌稱頌，拍胸腑保證「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

澎湖資源困乏，防疫物資更是吃緊，縣府積極尋求外援，全國各地慷慨解囊挹注口罩、酒精、消毒水等，尤其旺旺集團捐贈了縣府2部、澎科大4部微酸性電解次氯酸水「水神抗菌液」生成機，造福澎湖鄉親，樹立了企業善盡社會責任全民防疫的最佳典範。

礙於設備及場地不足，全澎湖現兩家大型區域醫院，卻只有三總澎湖分院設置有6間負壓隔離病房及20間一般隔離病房，縣府防疫會議多次檢討，仍苦無因應之道，衛生局傷透腦筋如何克服窘境。

縣府一度考量並同步清查全縣已裁撤的空置校舍、廢棄營區及閒置機關房舍等，也已完成初步規畫與整備工作，以備不時之需。

消息傳開，連日就報來喜訊，西嶼鄉一家老字號旅館業主動釋出善意，向縣府表達意願無償提供48間套房當作日後緊急隔離病房用途，縣府鼓掌叫好。

縣府召集衛生局、民政處、建設處、消防局、警察局等相關單位實地現勘，一致認為現場環境及套房設備佳、花費成本低，雙方初步達成共識。

縣府感謝業者善行義舉，拋磚引玉號召全民一起防疫，48間隔離套房加入澎湖防疫新生力軍，大大紓解了澎湖防疫整備壓力，隨即將緊鑼密鼓著手進行環境清潔及消毒工作，屆時即可上路。

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(中時 )