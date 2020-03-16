在 Instagram 查看這則貼文 My Angel Floyd Mayweather（@floydmayweather）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 下午 4:27 張貼

退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)最近又搶占八卦新聞頭條，他的前女友哈里斯(Josie Harris)上周被發現於車內死亡。現場沒有遺書，警方初步排除自殺與藥物因素，當時是由她兒子報案的，哈里斯正與梅威瑟涉入一場2000萬美元的官司，她今年40歲。

梅威瑟沒結過婚，但他與哈里斯相守15年(1995-2010)育有3個小孩，哈里斯實質上是他的前妻。後來兩人感情愈來愈差，梅威瑟2012年因家暴與竊盜罪(他偷走哈里斯的手機)而服刑2個月。梅的長子目擊他對母親動粗，罵他父親是「懦夫」。

哈里斯去世後，梅威瑟於個人IG貼出大量哈里斯的相片，以「我的摯愛」「我的天使」「我的甜心」悼念她。根據梅威瑟所說，他不曾打過哈里斯，他只是要幫助哈里斯改掉濫用藥物的惡習。外界則是傳言哈里斯與NBA球員外遇而遭梅威瑟修理。

梅威瑟10年前入獄之後，哈里斯幾乎就沒再相見，她也擔心梅威瑟上門索討3個小孩。2015年，哈里斯提告梅威瑟誹謗，因為梅威瑟謊稱她有藥物成癮問題，官司一路打到現在。梅威瑟叱吒拳壇20年，但他拙於處理感情生活，公眾形象一直很差。

★中時電子報提醒您：保護自己、遠離毒品！自殺不能解決問題，勇於求救並非弱者。自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

(中時電子報)